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Сегодня, 10:30

Ранджелович надеется на скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович ответил на вопрос «СЭ» о санкциях по отношению к российскому футболу.

«Сыграть товарищеский матч между сборными Сербии и России? Почему нет? Если есть такая возможность, будет супер. Может, меня как раз вызовут в сборную! Что касается бана российских клубов, то очень надеюсь, что они вскоре вернутся и продолжат выступать в турнирах под эгидой УЕФА», — сказал Ранджелович «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
УЕФА
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