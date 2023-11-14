Ранджелович надеется на скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович ответил на вопрос «СЭ» о санкциях по отношению к российскому футболу.

«Сыграть товарищеский матч между сборными Сербии и России? Почему нет? Если есть такая возможность, будет супер. Может, меня как раз вызовут в сборную! Что касается бана российских клубов, то очень надеюсь, что они вскоре вернутся и продолжат выступать в турнирах под эгидой УЕФА», — сказал Ранджелович «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче