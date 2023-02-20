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Сегодня, 14:43

Роберт Ренан поделился эмоциями от прибытия в расположение «Зенита»

Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал прибытие в расположение петербургского клуба. Контракт игрока с командой рассчитан до конца сезона-2027/28.

«Спасибо, я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться.

У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй — 4. В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути", — цитирует Ренана пресс-служба «Зенита».

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-20-robert-renan-mne-vypal-bolshoy-shans-proyavit-sebya.htm
ФК Зенит
Роберт Ренан
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