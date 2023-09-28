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Сегодня, 18:00

РПЛ: расписание матчей и трансляции 10 тура 29 сентября — 1 октября

Матч «Ростов» — «Урал» откроет десятый тур РПЛ 29 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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С 29 сентября по 1 октября пройдут матчи десятого тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции предстоящих игр РПЛ. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей РПЛ с 29 сентября по 1 октября

29 сентября. 19.00. «Ростов» — «Урал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

30 сентября. 12.00. «Оренбург» — «Зенит»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

30 сентября. 14.45. «Локомотив» — «Пари НН»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

30 сентября. 16.30. «Рубин» — «Краснодар»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

30 сентября. 19.00. ЦСКА — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

1 октября. 14.00. «Факел» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

1 октября. 16.30. «Крылья Советов» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

1 октября. 19.00. «Ахмат» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Чемпионат России по футболу: результаты матчей и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

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