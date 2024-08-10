Салихова — о Соболеве: «Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала для «СЭ» трансферную политику красно-белых и ЦСКА.

«У ЦСКА есть классная черта — они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе. Так отпустили Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам». Соболев — это первая ласточка», — сказала Салихова.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил три матча.