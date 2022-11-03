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Судейство

Сегодня, 16:28

В ЦСКА отреагировали на признание верными решения судьи Любимова в матче с «Локомотивом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Егор Ушаков и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решения Экспертно-судейской комиссии РФС по итогам обращения клуба по двум эпизодам матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

— ПФК ЦСКА редко обращается в ЭСК, потому что нет желания «жаловаться», а именно так зачастую воспринимается данная процедура, — сказал Брейдо «СЭ». — Однако мы хотим актуализировать наши знания футбольных правил согласно всем последним рекомендациям, понять все нюансы в аргументации арбитров. Иначе может складываться ощущение непоследовательности, когда принимаются разные решения, казалось бы, в схожих эпизодах.

Футболисты зачастую справедливо задаются вопросами трактовок судейских решений, и футбольные правила становятся все менее понятными. Именно поэтому и нужны разъяснения ЭСК. Но, к сожалению, вынуждены признать, что разбор ЭСК последних эпизодов нас к пониманию и систематизации знаний не приблизил. Акцентированный толчок называется неакцентированным, Чалов получил локтем в голову видимо тоже неакцентированно. Благо, не получил ЖК за «безрассудный контакт» с локтем соперника, «выраженный в неправильном использовании» головы. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно.

В четверг, 3 ноября в ЭСК РФС признали верными решения главного судьи матча «Локомотив» — ЦСКА Артема Любимова не назначать пенальти в ворота железнодорожников на 48-й минуте встречи, а также не засчитывать гол полузащитника армейцев Егора Ушакова.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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