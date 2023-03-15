0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:30

В РФС анонсировали возвращение судьи Мешкова к работе

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью для «СЭ» ответил на вопрос о возвращении арбитра Виталия Мешкова к работе.

«Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21 туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег. Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно. Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» — «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше», — сказал Каманцев.

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ. Арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева на 86-й минуте встречи, который мог принести красно-белым победу.

14&nbsp;марта. &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. «Переписывались с Безбородовым до двух ночи...» Каманцев — о скандале в матче «Акрон» — «Локо» и судействе в РПЛ
Футбол
РФС
Виталий Мешков
Павел Каманцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава российских судей считает, что ошибки Безбородова в матче «Спартак» — «Факел» не повлияли на исход