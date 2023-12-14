В РФС рассказали, когда может состояться встреча судей с «Пари НН»

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о возможности проведения встречи судей с игроками «Пари НН».

Ранее в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что клуб давно просит главу департамента судейства РФС Милорада Мажича о встрече, однако не получает ответов.

«В этом сезоне в РФС не поступало официальных писем от «Пари НН» с просьбой провести лекцию для футболистов, как это было в случае с «Крыльями Советов», ЦСКА, «Спартаком», ФК «Сочи», «Динамо» и «Оренбургом», с которыми встречался Милорад Мажич. Кроме того, 2 декабря перед матчем «Пари НН» — «Урал» председатель судейского комитета Павел Каманцев, который лично присутствовал на стадионе, обсуждал с руководством нижегородского клуба возможность проведения лекции для игроков, тренеров и руководителей клуба. Стороны согласились, что встречу разумнее провести весной, а не перед последним туром перед зимней паузы», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также в РФС рассказали, что Милорад Мажич посещал Нижний Новгород и со стадиона оценивал работу арбитра в матче 9-го тура «Пари НН» — «Оренбург».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.