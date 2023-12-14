Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:36

В РФС рассказали, когда может состояться встреча судей с «Пари НН»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о возможности проведения встречи судей с игроками «Пари НН».

Ранее в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что клуб давно просит главу департамента судейства РФС Милорада Мажича о встрече, однако не получает ответов.

«В этом сезоне в РФС не поступало официальных писем от «Пари НН» с просьбой провести лекцию для футболистов, как это было в случае с «Крыльями Советов», ЦСКА, «Спартаком», ФК «Сочи», «Динамо» и «Оренбургом», с которыми встречался Милорад Мажич. Кроме того, 2 декабря перед матчем «Пари НН» — «Урал» председатель судейского комитета Павел Каманцев, который лично присутствовал на стадионе, обсуждал с руководством нижегородского клуба возможность проведения лекции для игроков, тренеров и руководителей клуба. Стороны согласились, что встречу разумнее провести весной, а не перед последним туром перед зимней паузы», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также в РФС рассказали, что Милорад Мажич посещал Нижний Новгород и со стадиона оценивал работу арбитра в матче 9-го тура «Пари НН» — «Оренбург».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Футбол
РФС
ФК Нижний Новгород
Милорад Мажич
0
Читайте также
Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
«Известия» показали спортшколу в Крыму, на которую дети пожаловались Путину
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Рахимов назвал Головина лучшим игроком года

Бывший президент «Зенита»: «У сине-бело-голубых нет лидера, который может «напихать»