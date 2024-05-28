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Сегодня, 12:15

Непомнящий: «Переживал за «Динамо», но и третье место — это тоже успех»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий признался, что по ходу сезона РПЛ-2023/24 поддерживал ЦСКА и «Динамо».

«Мои симпатии были на стороне ЦСКА, само собой, но и на стороне «Динамо». Я переживал за эту команду. И то, что лучшим игроком и тренером признали представителей «Динамо», это о чем-то да говорит. Мне кажется, они выполнили задачу. Им трудно было в сезоне бороться и с «Зенитом», и с «Краснодаром», но они были в полушаге от чемпионства. Но и третье место вполне успешно», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Победителем чемпионата России по итогам сезона в шестой раз подряд стал «Зенит», набравший 57 очков. «Краснодар» и «Динамо» заработали по 56 очков, но «быки» оказались выше в таблице за счет лучшего показателя побед в очных встречах.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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