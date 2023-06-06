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Сегодня, 12:51

Защитник «Краснодара» Рамирес может перейти в «Ференцварош»

Алина Савинова
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Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может перейти в «Ференцварош», сообщает «РБ Спорт».

Ранее футболист заявлял, что проводит последний сезон в «Краснодаре».

По информации источника, у стороны Рамиреса состоялся предварительный разговор с представителями «Ференцвароша». Защитник выступал за эту команду с 2015 по 2016 год и хотел бы вернуться в Венгрию. Однако отмечается, что пока официального предложение от «Ференцвароша» в краснодарский клуб не приходило.

Рамирес играет за «быков» с 2017 года. В минувшем сезоне 28-летний эквадорский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-ramires-mozhet-perejti-v-ferentsvarosh/
Кристиан Рамирес
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
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