Герой. Человек труда. Полковник. Яшин

22 октября 2023-го великому футболисту, знаменитому вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Ивановичу Яшину исполнилось бы 94 года. Сегодня мы покажем вам уникальные вещи и награды, полученные этим великим человеком за его труд и спортивные достижения.

Недалеко от центра Москвы есть необычное место — тут последние сто лет все связано с обществом «Динамо» и его многочисленными командами по разным видам спорта. И тут чтят память одного из самых, если не самого известного динамовца всех времен — Льва Ивановича Яшина.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Неподалеку от современного музея, созданного обществом и его стратегическим партнером банком ВТБ, памятник вратарю — тот самый, что находился когда-то у старой арены бело-голубых. Новая тоже хранит его имя. Полное название комплекса звучит так: Центральный стадион имени Льва Яшина — «ВТБ Арена».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Много яшинского внутри ультрасовременного музея. Но главные артефакты — на последнем этаже офисного здания «Динамо». Там в центре композиции из сотен личных вещей и невероятных призов, о каждом из которых можно написать книгу, взгляд сразу выхватывает главное — огромное количество наград, украсивших ленту на офицерском кителе. Все они — яшинские, заслуженные, трудовые.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Первая располагается не на самом видном месте. Внизу, рядом с наградой ФИФА и серебряным Олимпийским орденом. Затертая колодка, профиль Сталина. «Наше дело правое. Мы победили». Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ее 16-летний Лев заслужил. Ей, говорят, больше всего гордился. Если слово гордость применимо к весьма скромному человеку, которого знал весь мир.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вот одни из главных наград Советского Союза — вверху два ордена Ленина и столько же орденов Трудового Красного Знамени.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пять чемпионских медалей за победы в чемпионатах СССР по футболу 1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годов. Над ними внешне непримечательные, но очень ценные медали — победителя чемпионата Европы-1960 и серебряного призера этого же турнира 1964 года. Современные российские футболисты о таких достижениях могут только мечтать...

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Знаки мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Обладатель Кубка, победитель Спартакиады...

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Правее, уже на самом кителе, Золотая медаль «Серп и Молот». Знак, вручавшийся в СССР Герою Социалистического Труда вместе с орденом Ленина.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев подписал указ Верховного Совета СССР № 1319-I 7 марта 1990 года. «О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Яшину Л.И.». Лев Иванович получил эту награду за несколько дней до смерти.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Знак «Заслуженный работник МВД». Динамовские футболисты в советское время относились к этому ведомству. Хоккеисты «Динамо» числились в другой организации — КГБ.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

На кителе полковника Яшина, который он, наверное, надел считанное число раз (например, для фотографирования на служебные документы), малиновые петлицы, внутренние войска. Начальник отдела музейно-экспозиционной деятельности общества «Динамо» Олег Налбандов достает военный билет офицера запаса Яшина, русского, личный номер Е-670152. Несколько военно-учетных специальностей. Выдан в феврале 1979 года. В год 50-летия.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В нижней части стеклянного шкафа перчатки небольшого размера. Яшинские? Не может быть, они же маленькие! Да, это его. Конечно, когда-то они были другими. А потом их перешили — для внука Василия Фролова. Адидасовские бутсы 46-го размера...

Фото Федор Успенский, «СЭ»

А вот еще памятная вещь. Билет денежно-вещевой лотереи. Из Еревана. 1964 год. Прислал Вано Заварян, который 15-летним взял автограф у Яшина. Тот расписался как раз на этом билете. Правда, посетовал: «Этот билет выиграет, и ты останешься без этой подписи». По итогам розыгрыша лотереи действительно был приз — пылесос «Ракета». Но мальчишка родителям ничего не сказал и его не получил. Сохранил билет на память.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Память уносит в те времена. Каждый предмет вызывает ассоциации. Перед глазами легенда, небожитель, к которому я, еще школьник, не решался подойти в федерации футбола в кабинете на Лужнецкой набережной. И который через мгновение сводил на нет эту робость мягкой, теплой улыбкой обычного человека и добрыми словами.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Таким он и останется в памяти миллионов. Навсегда. Вечная вам память, Лев Иванович!

Фото Олег Неелов, архив «СЭ»

Редакция «СЭ» благодарит заместителя председателя общества «Динамо» Николая Толстых за помощь в подготовке материала.