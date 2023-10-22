Герой. Человек труда. Полковник. Яшин

Сегодня, 10:00
Недалеко от центра Москвы есть необычное место — тут последние сто лет все связано с обществом «Динамо» и его многочисленными командами по разным видам спорта. И тут чтят память одного из самых, если не самого известного динамовца всех времен — Льва Ивановича Яшина.
Неподалеку от современного музея, созданного обществом и его стратегическим партнером банком ВТБ, памятник вратарю — тот самый, что находился когда-то у старой арены бело-голубых. Новая тоже хранит его имя. Полное название комплекса звучит так: Центральный стадион имени Льва Яшина — «ВТБ Арена».
Много яшинского внутри ультрасовременного музея. Но главные артефакты — на последнем этаже офисного здания «Динамо». Там в центре композиции из сотен личных вещей и невероятных призов, о каждом из которых можно написать книгу, взгляд сразу выхватывает главное — огромное количество наград, украсивших ленту на офицерском кителе. Все они — яшинские, заслуженные, трудовые.
Первая располагается не на самом видном месте. Внизу, рядом с наградой ФИФА и серебряным Олимпийским орденом. Затертая колодка, профиль Сталина. «Наше дело правое. Мы победили». Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ее 16-летний Лев заслужил. Ей, говорят, больше всего гордился. Если слово гордость применимо к весьма скромному человеку, которого знал весь мир.
Вот одни из главных наград Советского Союза — вверху два ордена Ленина и столько же орденов Трудового Красного Знамени.
Пять чемпионских медалей за победы в чемпионатах СССР по футболу 1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годов. Над ними внешне непримечательные, но очень ценные медали — победителя чемпионата Европы-1960 и серебряного призера этого же турнира 1964 года. Современные российские футболисты о таких достижениях могут только мечтать...
Знаки мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Обладатель Кубка, победитель Спартакиады...
Правее, уже на самом кителе, Золотая медаль «Серп и Молот». Знак, вручавшийся в СССР Герою Социалистического Труда вместе с орденом Ленина.
Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев подписал указ Верховного Совета СССР № 1319-I 7 марта 1990 года. «О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Яшину Л.И.». Лев Иванович получил эту награду за несколько дней до смерти.
Знак «Заслуженный работник МВД». Динамовские футболисты в советское время относились к этому ведомству. Хоккеисты «Динамо» числились в другой организации — КГБ.
На кителе полковника Яшина, который он, наверное, надел считанное число раз (например, для фотографирования на служебные документы), малиновые петлицы, внутренние войска. Начальник отдела музейно-экспозиционной деятельности общества «Динамо» Олег Налбандов достает военный билет офицера запаса Яшина, русского, личный номер Е-670152. Несколько военно-учетных специальностей. Выдан в феврале 1979 года. В год 50-летия.
В нижней части стеклянного шкафа перчатки небольшого размера. Яшинские? Не может быть, они же маленькие! Да, это его. Конечно, когда-то они были другими. А потом их перешили — для внука Василия Фролова. Адидасовские бутсы 46-го размера...
А вот еще памятная вещь. Билет денежно-вещевой лотереи. Из Еревана. 1964 год. Прислал Вано Заварян, который 15-летним взял автограф у Яшина. Тот расписался как раз на этом билете. Правда, посетовал: «Этот билет выиграет, и ты останешься без этой подписи». По итогам розыгрыша лотереи действительно был приз — пылесос «Ракета». Но мальчишка родителям ничего не сказал и его не получил. Сохранил билет на память.
Память уносит в те времена. Каждый предмет вызывает ассоциации. Перед глазами легенда, небожитель, к которому я, еще школьник, не решался подойти в федерации футбола в кабинете на Лужнецкой набережной. И который через мгновение сводил на нет эту робость мягкой, теплой улыбкой обычного человека и добрыми словами.
Таким он и останется в памяти миллионов. Навсегда. Вечная вам память, Лев Иванович!
Редакция «СЭ» благодарит заместителя председателя общества «Динамо» Николая Толстых за помощь в подготовке материала.