Корнюхин не считает «Зенит» фаворитом противостояния со «Спартаком» в Кубке России

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился ожиданиями от матчей сине-бело-голубых против «Спартака» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Будем исходить из того, что Кубок России – это другой турнир. Можно ожидать любых сюрпризов. Команды ФНЛ это доказали. Шансы у «Зенита» и Спартака» 50 на 50.

Да, петербуржцы более стабильны, состав и скамейка у них также поинтереснее, чем у «Спартака». «Зенит» и «Спартак» являются раздражителями друг для друга. Кто лучше настроится, тот и выиграет», – приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля. Начало – в 20.30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16-18 апреля.