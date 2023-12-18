Тикнизян о решении играть за Армению: «До последнего ждал вызова в сборную России, но обид нет»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему принял решение выступать за сборную Армении.

По словам 24-летнего игрока переход состоялся плавно. Защитник железнодорожников заявил, что решил выступать в составе армянской национальной команды после непопадания в расширенный список сборной России, добавив, что не держит обиды на тренерский штаб Валерия Карпина.

«Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Обид нет.

Если у меня есть возможность играть на международной арене за сборную Армении, то почему бы ей не воспользоваться?» — цитирует игрока matchtv.ru.

Тикнизян провел за сборную Армении 10 матчей и забил 1 гол, отличившись в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Латвии (2:1).

В составе «Локо» он провел в этом сезоне 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.