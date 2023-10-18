Форварда «Аль-Иттихада» Бензема обвинили в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападающий «Аль-Иттихада» и французской сборной Карим Бензема имеет связи с террористической организацией.

«Господин Карим Бензема имеет печально известные связи с организацией «Братья-мусульмане» (движение запрещено в РФ как террористическое)», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Marca.

15 октября Бензема в соцсетях выступил в поддержку Палестины, после чего его раскритиковали французский журналист Даниэль Риоло, а также экс-голкипер сборной Израиля и легенда «Мальорки» Дуду Ават.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.