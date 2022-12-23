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Испания

23 декабря, 22:41

Альба станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Серхио Бускетс, скорее всего, покинет «Барселону» летом 2023 года. Если это случится, то в каталонской команде освободится должность капитана. В таком случае повязка достанется Жорди Альбе, сообщает Relevo.

«Барселона» пыталась найти 33-летнему защитнику клуб в межсезонье. Однако, скорее всего, Альба доработает контракт, который действует до лета 2024 года.

Защитник перешел в «Барселону» летом 2012 года из «Валенсии», вскоре после того, как стал победителем чемпионата Европы. Он сыграл за сине-гранатовых в общей сложности 441 матч.
Напомним, что в Испании есть традиция, согласно которой капитанская повязка автоматически достается футболисту с наибольшим количеством матчей за клуб.

Жорди Альба
Серхио Бускетс
ФК Барселона
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