Анчелотти — о Кроосе и Модриче: «Ни на каком рынке не купишь»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контрактов с хавбеками команды Тони Кроосом и Лукой Модричем.

«Прогресс в переговорах есть, потому что они обсуждают продление, и я думаю, что в конце концов решение будет найдено. Они ветераны, у них могут быть моменты подъема или спада в течение сезона, это вполне нормально, это происходит со всеми игроками. Но мы должны оценивать их не по возрасту, а по тому, что они показывают на поле. Физически у них нет энергии молодежи, но то, как они обращаются с мячом, уникально и не может быть куплено ни на одном рынке мира», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Модрич выступает в «Реале» c 2012 года. В составе мадридского клуба он выиграл 5 кубков Лиги чемпионов.

Кроос находится в системе мадридской команды с лета 2014 года. Всего он сыграл за «сливочных» 404 матча, забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.