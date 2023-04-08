Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:40

Анчелотти — о Кроосе и Модриче: «Ни на каком рынке не купишь»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контрактов с хавбеками команды Тони Кроосом и Лукой Модричем.

«Прогресс в переговорах есть, потому что они обсуждают продление, и я думаю, что в конце концов решение будет найдено. Они ветераны, у них могут быть моменты подъема или спада в течение сезона, это вполне нормально, это происходит со всеми игроками. Но мы должны оценивать их не по возрасту, а по тому, что они показывают на поле. Физически у них нет энергии молодежи, но то, как они обращаются с мячом, уникально и не может быть куплено ни на одном рынке мира», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Модрич выступает в «Реале» c 2012 года. В составе мадридского клуба он выиграл 5 кубков Лиги чемпионов.

Кроос находится в системе мадридской команды с лета 2014 года. Всего он сыграл за «сливочных» 404 матча, забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миятович: «В «Реале» что-то происходит, Анчелотти не так счастлив, как раньше»