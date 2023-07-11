Артур Мело — о Хави: «Восхищаюсь им как тренером. «Барселона» в хороших руках»

Полузащитник «Ювентуса» и бывший игрок «Барселоны» Артур Мело высоко оценил работу Хави во главе каталонского клуба.

«Он нравится мне как тренер, он проделал потрясающую работу. Он восстановил имидж «Барселоны», знает, что нравится болельщикам — красивая игра, владение мячом, агрессивность. Я восхищался им как игроком и теперь восхищаюсь как тренером. У меня не было возможности поиграть с ним, но я с удовольствием поиграл бы под его руководством. Команда в хороших руках. Хави показал, что в нем не ошиблись, и «Барса» снова становится собой», — приводит слова Мело Diario Sport.

«Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. Кроме того, каталонцы вылетели из группы Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2) в 1/16 Лиги Европы.