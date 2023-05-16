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Испания

16 мая, 17:08

«Барселона» интересуется полузащитником «Фиорентины» Амрабатом

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает ITASportPress.

По информации источника, «фиалки» готовы отпустить игрока за 25 миллионов евро. Каталонская команда очень заинтересована в хавбеке, который сможет заменить Серхио Бускетса.

Марокканец выступает за итальянскую команду с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 45 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Футбол
ФК Барселона
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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