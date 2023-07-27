Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва объявил об уходе из спорта.

37-летний испанец выложил объявление об уходе в своих социальных сетях.

Сильва выступал за «Реал Сосьедад» с 2020 года. Он провел за команду 93 матча, забил 7 мячей и отдал 18 голевых передач.

Ранее полузащитник играл за «Манчестер Сити», «Сельту», «Эйбар» и «Валенсию». Он четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и пять раз становился победителем Кубка английской лиги. Также он дважды побеждал в Кубке Испании.

Кроме того, в активе Сильвы 35 мячей в 125 матчах за сборную Испании. С ней он становился чемпионом мира (2010) и два раза выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).