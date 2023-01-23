Бутрагеньо поделился мнением о роли Бензема в «Реале»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о роли нападающего Карима Бензема в составе «сливочных».

«Карим приумножает свой статус легенды. Карим — футболист, который забивает много голов, а не голеадор, который играет в футбол.

У него выдающиеся показатели, но его вклад в команду превыше всего. Бензема — связующее звено и бомбардир одновременно, он является столпом успехов команды», — сказал Бутрагеньо в интервью DAZN.

В этом сезоне Бензема провел 10 матчей за «Реал» в чемпионате Испании и забил 9 голов.

Француз сравнялся с легендой мадридского клуба Раулем по количеству голов за клуб в ла лиге — 228. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду — 311 голов.