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Испания

Сегодня, 16:16

Бутрагеньо: «Бензема — связующее звено и бомбардир одновременно»

Бутрагеньо поделился мнением о роли Бензема в «Реале»
Руслан Минаев
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о роли нападающего Карима Бензема в составе «сливочных».

«Карим приумножает свой статус легенды. Карим — футболист, который забивает много голов, а не голеадор, который играет в футбол.

У него выдающиеся показатели, но его вклад в команду превыше всего. Бензема — связующее звено и бомбардир одновременно, он является столпом успехов команды», — сказал Бутрагеньо в интервью DAZN.

В этом сезоне Бензема провел 10 матчей за «Реал» в чемпионате Испании и забил 9 голов.

Француз сравнялся с легендой мадридского клуба Раулем по количеству голов за клуб в ла лиге — 228. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду — 311 голов.

Карим Бензема
Эмилио Бутрагеньо
ФК Реал
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