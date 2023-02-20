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Испания

Сегодня, 06:20

Главный тренер «Кадиса» о поражении от «Барселоны»: «Несмотря на счет, мы могли переломить ход игры»

Главный тренер «Кадиса» прокомментировал поражение от «Барселоны»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Кадиса» Серхио прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Мы уходим с неприятными ощущениями, так как у нас были три ситуации, когда мы могли переломить ход игры, даже при счете 0:2. Главное то, что команда соревнуется, игроки показывают хорошее взаимопонимание [на поле]», — сказал Серхио после матча.

После этого матча «Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков. «Кадис» с 22 очками — на 17-й строчке.

ФК Барселона
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