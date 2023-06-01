Хави — о Бускетсе: «Товарищи по команде, друзья, соперники высоко ценят его. Я настаивал на том, чтобы он остался»

Главный тренер «Барселоны» Хави принял участие в церемонии, посвященной полузащитнику команды Серхио Бускетсу.

Хавбек принял решение покинуть каталонскую команду по окончании сезона.

«Бускетс был единственным игроком, который был медленнее меня (cмеется). Товарищи по команде, друзья, соперники высоко ценят Бускетса... Он оставляет весомый след в истории клуба. Я настаивал на том, чтобы он остался... Но у него все хорошо, и это главное. Его прощание сложнее, чем у меня, потому что Серхио все еще играл в стартовом составе, не то что я. Я уверен, что он сомневался, но у него все хорошо, он этого заслуживает, потому что он великий человек», — приводит слова Хави Marca.

34-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны».

Испанский хавбек находился в структуре клуба с 2005 года, сыграв за первую команду 713 матчей.