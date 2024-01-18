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Сегодня, 17:08

«Маккаби» Тель-Авив арендовал хавбека «Башакшехира» Карцева. Его допрашивали в Турции из-за поста в соцсетях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Башакшехира» Эден Карцев на правах аренды перешел в «Маккаби» из Тель-Авива, сообщается на официальном сайте израильского клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до лета этого года. В нем предусмотрена опция выкупа.

В январе 23-летнего израильтянина задержала и допросила турецкая полиция. Футболист выложил в социальных сетях публикацию, посвященную ста дням с начала конфликта Израиля и Палестины. В своем посте футболист призвал освободить израильских заложников.

Летом 2022 года Карцев мог перейти в «Динамо». Московский клуб объявил об аренде хавбека, а футболист приехал в расположение команды, но в итоге сделка сорвалась.

Футбол
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Эден Карцев
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