«Маккаби» Тель-Авив арендовал хавбека «Башакшехира» Карцева. Его допрашивали в Турции из-за поста в соцсетях

Полузащитник «Башакшехира» Эден Карцев на правах аренды перешел в «Маккаби» из Тель-Авива, сообщается на официальном сайте израильского клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до лета этого года. В нем предусмотрена опция выкупа.

В январе 23-летнего израильтянина задержала и допросила турецкая полиция. Футболист выложил в социальных сетях публикацию, посвященную ста дням с начала конфликта Израиля и Палестины. В своем посте футболист призвал освободить израильских заложников.

Летом 2022 года Карцев мог перейти в «Динамо». Московский клуб объявил об аренде хавбека, а футболист приехал в расположение команды, но в итоге сделка сорвалась.