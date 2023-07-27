«Порту» купит Гонсалеса у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес продолжит карьеру в Португалии.

По информации журналиста Маттео Моретто, «Порту» заплатит 8 миллионов евро за 60 процентов прав на игрока. У каталонского клуба останется возможность выкупа футболиста обратно.

Португальский клуб согласовал с 21-летним испанцем контракт на 5 лет.

В сезоне-2022/23 Гонсалес на правах аренды выступал за «Валенсию»: 26 матчей, 1 гол и 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.