«Вольфсбург» подписал нападающего «Твенте» Черны

«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Твенте» Вацлава Черны.

Соглашение 25-летнего форварда сборной Чехии рассчитано на четыре года. В новом клубе футболист будет выступать под номером 7.

«Я не могу дождаться, когда наконец-то сыграю. Бундеслига — одна из лучших лиг мира. Я всегда мечтал играть здесь, и я очень рад, что в следующем сезоне я буду защищать цвета «Вольфсбурга», — цитирует пресс-служба клуба Черны.

В сезоне-2022/23 Черны провел за «Твенте» 41 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.