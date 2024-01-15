Хендерсон в «Аяксе», Жиго и «Локомотив», Мелкадзе и Игнатьев покинули «Сочи»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Хендерсона ждут в «Аяксе»

13 января стало известно, что 33-летний английский полузащитник Джордан Хендерсон хочет покинуть «Аль-Иттифак», в который он перешел летом. Футболиста не устраивает погода в Саудовской Аравии и посещаемость местных клубов, поэтому он хочет вернуться в Европу. В этот же день появилась информация о том, что экс-игрока «Ливерпуля» согласен арендовать «Ювентус».

Теперь новые данные. Нидерландское издание Voetbal International сообщило, что Хендерсон практически договорился с «Аяксом». При этом голландцы хотят именно купить игрока, в отличие от туринцев — взамен Хендерсон собирается уступить в зарплате.

Чистяков отправился в «Сочи»

30-летний защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков будет доигрывать сезон в другом месте. Центрбека арендовал «Сочи», о такой возможности еще в декабре сообщал инсайдер Иван Карпов. «РБ Спорт» также поведал о том, что у Чистякова были другие варианты продолжения карьеры.

Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жиго предлагали перейти в «Локомотив»

По информации «СЭ», один из российских посредников предлагал экс-игроку «Спартака» Самюэлю Жиго перейти в «Локомотив». 30-летний футболист, как и его клуб «Марсель», отказались от такого сценария. Позднее высказался агент Жиго Мохаммед Беншенафи: «Самюэль очень привязан к московскому «Спартаку», и подписать его в другой российский клуб будет практически невозможно. Он очень хорошо себя чувствует в «Марселе». Что касается «Локомотива», то со мной никто не связывался. Ни один посредник со мной также не связывался, а мы избегаем посредников».

Игнатьев расторг контракт с «Сочи»

«Сочи» сообщил о том, что контракт с 25-летним нападающим Иваном Игнатьевым расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В этом сезоне РПЛ форвард 12 раз появлялся на поле и успел оформить 2+1 по системе «гол плюс пас». «Сочи» — третий подряд клуб, который Игнатьев покидает свободным агентом.

Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мелкадзе переезжает в Грузию

Сочинцев покинул не только Игнатьев. Еще один форвард, 26-летний Георгий Мелкадзе, также покинул южный клуб. По данным Georgian Footy, нападающий продолжит карьеру в батумском «Динамо».

Что еще происходит на трансферном рынке:

• «Челси» включился в борьбу за Бруно Гимараэса, сообщило издание Deadline DayLive. Ранее на 26-летнего полузащитника «Ньюкасла» претендовали «ПСЖ» и «Барселона».