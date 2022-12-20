Сорокин считает, что между чемпионатами мира в России и Катаре есть преемственность

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что мировые первенства в России и Катаре обладают преемственностью.

«Были разные творческие и народные коллективы, были фигуристы, которые выступали в различных фан-зонах. Это абсолютно нормально — есть преемственность у двух чемпионатов, в том числе и культурная. Никакого негатива не было. Если бы он был, мы бы точно об этом узнали.

Да и в принципе Катар — очень дружелюбная страна, которая очень спокойно относится к различным культурам. Здесь работает очень много людей из разных стран, спокойно уживаются представители самых разных континентов, которые задействованы в самых разных областях", — приводит ТАСС слова Сорокина.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Чемпионат мира-2018 в России выиграли французы, одержавшие победу над хорватами в финале мирового первенства (4:2).