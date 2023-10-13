Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 03:59

Гол Родригеса на 6-й добавленной минуте принес Эквадору победу над Боливией

Евгений Козинов
Корреспондент
13 октября. Боливия — Эквадор — 1:2.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Эквадора обыграла команду Боливии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла Пасе.

Полузащитник Кендри Паэс в конце первого тайма вывел эквадорцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Энер Валенсия удвоил преимущество гостей, но взятие ворот отменил ВАР из-за офсайда. Боливиец Родриго Рамальо сравнял счет на 83-й минуте. Однако эквадорская команда смогла вырвать победу благодаря голу Кевина Родригеса на 6-й добавленной минуте.

Сборная Эквадора с 3 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице. Сборная Боливии — последняя (0 очков).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 02:00. Hernando Siles (Ла-Пас)
Боливия
1:2
Эквадор
Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Обсудить
Читайте также
Олимпийского чемпиона Клебо покусали две большие собаки в США
Кузяев заявил, что хорошо справляется с одиночеством во Франции
Расчеты САУ «Нона-СВК» сорвали атаку штурмовой группы ВСУ
Rolling Stone узнал о желании Трампа отставки Нетаньяху
В ООН призвали собрать $294 млн на гуманитарную помощь для палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина переиграла Парагвай. Месси вышел на замену во втором тайме