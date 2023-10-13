Гол Родригеса на 6-й добавленной минуте принес Эквадору победу над Боливией

Сборная Эквадора обыграла команду Боливии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла Пасе.

Полузащитник Кендри Паэс в конце первого тайма вывел эквадорцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Энер Валенсия удвоил преимущество гостей, но взятие ворот отменил ВАР из-за офсайда. Боливиец Родриго Рамальо сравнял счет на 83-й минуте. Однако эквадорская команда смогла вырвать победу благодаря голу Кевина Родригеса на 6-й добавленной минуте.

Сборная Эквадора с 3 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице. Сборная Боливии — последняя (0 очков).