Михайлов о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Армейцы оказались на полголовы выше»

Бывший хоккеист ЦСКА Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев над «Локомотивом» (5:0) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Сегодня играли две равные команды, но армейцы оказались на полголовы выше хоккеистов «Локомотива». Честь им и хвала! Особенно хорошо сыграли в атаке, в обороне действовали строго, хорош был и вратарь. Победа закономерна! Повторение прошлогоднего успеха? Все будет зависеть от подготовки к финальным играм Западной конференции, но команда будет играть на победу», — сказал Михайлов «СЭ».

ЦСКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля.