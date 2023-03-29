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Сегодня, 22:01

Михайлов о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Армейцы оказались на полголовы выше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший хоккеист ЦСКА Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев над «Локомотивом» (5:0) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Сегодня играли две равные команды, но армейцы оказались на полголовы выше хоккеистов «Локомотива». Честь им и хвала! Особенно хорошо сыграли в атаке, в обороне действовали строго, хорош был и вратарь. Победа закономерна! Повторение прошлогоднего успеха? Все будет зависеть от подготовки к финальным играм Западной конференции, но команда будет играть на победу», — сказал Михайлов «СЭ».

ЦСКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
Кубок Гагарина
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