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Сегодня, 19:02

Воробьев: «Не сказал бы, что мы заигрывались, в моментах с пропущенными голами — возможно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:4).

«Хорошая игра, быстрая, много борьбы. При довольно качественном хоккее от нас исход матча мы решили сами, допустив персональные ошибки. Мне понравилось, как мы выглядели по игре, но результата нет, надо продолжать работать. Не сказал бы, что мы заигрывались, в моментах с пропущенными голами — возможно. Готовились к такому сопернику.

Бурмистров дал нам то, на что мы рассчитывали от него. Довольно неплохо [сыграл], хорошо, что забил. Канцерову стоит добавлять в здоровье. Он — талантливый парень, но с мужиками толкаться ему пока сложно.

Почему не дали шанс Набокову? У нас не такая ситуация сейчас, чтобы шансы всем раздавать. Эдди [Паскуале] сыграл нормально — понятно, что, когда он свежее, он может один «лишний» сэйв сделать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/20/508605.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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