Игроки «Спартака» Голдобин, Морозов и Порядин прокомментировали результативность своего звена в КХЛ

Форвард «Спартака Иван Морозов рассказал, что думает об игроках команды Николае Голдобине и Павле Порчдине. Они также поделились мнением об одноклубниках.

«У нас золотое звено, потому что у нас Голдобин. Стараемся «заморозить» всех в зоне атаки и забить», — сказал Порядин ТАСС.

«Все правильно он сказал, даже не будут ничего менять», — ответил Голдобин.

«В поряде, все в поряде. Всегда классно играть с такими мастеровитыми партнерами. Каждый день чему-то друг у друга учимся, подсказываем», — подчеркнул Морозов.