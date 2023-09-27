Сегодня, 08:10
15.30 (мск). «Сибирь» — СКА
17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»
19.00. «Нефтехимик» — «Амур»
19.30. «Куньлунь» — «Металлург»
19.30. «Локомотив» — «Автомобилист»
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«Металлург» готовится упрочить лидерство на «Востоке». Взять его победу над «Куньлунем» в основное время в букмекерской компании ФОНБЕТ можно за коэффициент 1.65, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф китайского клуба — за 4.80 (17%).
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