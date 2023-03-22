Плотников — о поражении от «Локомотива»: «Не хватило гола, а дальше пошли удаления, которые поломали игру ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников оценил поражение команды от «Локомотива» (2:6, 2-1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Игра давалась, создали много моментов. Свои шансы не реализовали, а «Локомотив» свои забил, поэтому такой счет. Не хватило одного гола, а дальше уже пошли удаления, которые поломали нашу игру. Повторюсь: было много удалений, и от упущенных своих моментов как снежный ком все покатилось. Пропустили еще одну, и вот так все получилось. У нас тренерский штаб решит, что мы будем исправлять и добавлять», — приводит слова Плотникова сайт клуба.

Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.