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Сегодня, 17:15

Форвард Демидов — о конкуренции в СКА: «Она не грязная, а честная и спортивная»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о причинах своего выбора команды.

— Чем обоснован выбор в пользу СКА? Могли остаться в «Витязе»?

— Наверное, мог, но не было таких условий, которые предложил СКА. В Санкт-Петербурге есть «Хоккейный город» — невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом. При должном отношении к себе любой из СКА может в таких условиях вырасти в хорошего игрока.

— Да, но высокая конкуренция.

— Конкуренция — двигатель прогресса. Понимаешь, что нужно больше работать. Это не грязная конкуренция, а честная и спортивная, в которой все зависит от тебя. Проявил себя хорошо — пошел выше.

Иван Демидов. «В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси». Большое интервью молодого суперталанта СКА

ХК СКА
Иван Демидов
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