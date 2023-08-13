Сегодня, 17:15
Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о причинах своего выбора команды.
— Чем обоснован выбор в пользу СКА? Могли остаться в «Витязе»?
— Наверное, мог, но не было таких условий, которые предложил СКА. В Санкт-Петербурге есть «Хоккейный город» — невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом. При должном отношении к себе любой из СКА может в таких условиях вырасти в хорошего игрока.
— Да, но высокая конкуренция.
— Конкуренция — двигатель прогресса. Понимаешь, что нужно больше работать. Это не грязная конкуренция, а честная и спортивная, в которой все зависит от тебя. Проявил себя хорошо — пошел выше.