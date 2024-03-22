Ротенберг выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на трагические события в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Чудовищная трагедия. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного теракта в «Крокус Сити Холле». Все наши мысли с тобой, Москва», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены.