Сегодня, 19:47
Защитник ЦСКА Владислав Провольнев прокомментировал поражение от «Локомотива» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина (0:1).
— Играли сегодня как обычно, пытались сыграть поактивнее, обидный гол пропустили в меньшинстве. Ничего, сделаем выводы и будем двигаться дальше.
— Сложилось впечатление, что у ЦСКА был шанс на ошибку, поэтому не было рвения сегодня, частенько академичная была игра.
— Да я бы не сказал, что академично сыграли, постарались идти вперед, более активно в атаке сыграть, поспокойнее в обороне, без ошибок. Но, к сожалению, пропустили.
— В меньшинстве нехарактерный гол пропустили. Была ли недоработка?
— Я бы не сказал, что недоработка, я думаю, что она удачно отскочила на крюк игрока «Локомотива», он бросил и попал.
— Вы выходите часто в большинстве. Сегодня не складывалась реализация «лишнего».
— Большинство — важный компонент, к сожалению, сегодня не забили, но и не очень много большинства сегодня было.
— Можно ли сказать, что после эпизода в концовке, когда было столкновение с Исаевым, команду захлестнули эмоции? И это привело к пропущенный шайбе?
— Я думаю, там случайно Даррен клюшкой сунул, наступили на клюшку и удаление. Не сказал бы, что была грубая ошибка.
ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.
Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.