Защитник ЦСКА Провольнев — о поражении «Локомотиву»: «Сделаем выводы и будем двигаться дальше»

Защитник ЦСКА Владислав Провольнев прокомментировал поражение от «Локомотива» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина (0:1).

— Играли сегодня как обычно, пытались сыграть поактивнее, обидный гол пропустили в меньшинстве. Ничего, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

— Сложилось впечатление, что у ЦСКА был шанс на ошибку, поэтому не было рвения сегодня, частенько академичная была игра.

— Да я бы не сказал, что академично сыграли, постарались идти вперед, более активно в атаке сыграть, поспокойнее в обороне, без ошибок. Но, к сожалению, пропустили.

— В меньшинстве нехарактерный гол пропустили. Была ли недоработка?

— Я бы не сказал, что недоработка, я думаю, что она удачно отскочила на крюк игрока «Локомотива», он бросил и попал.

— Вы выходите часто в большинстве. Сегодня не складывалась реализация «лишнего».

— Большинство — важный компонент, к сожалению, сегодня не забили, но и не очень много большинства сегодня было.

— Можно ли сказать, что после эпизода в концовке, когда было столкновение с Исаевым, команду захлестнули эмоции? И это привело к пропущенный шайбе?

— Я думаю, там случайно Даррен клюшкой сунул, наступили на клюшку и удаление. Не сказал бы, что была грубая ошибка.

ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.