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Сегодня, 22:15

Что творят судьи в Казани? «Ак Барс» выиграл два матча при спорных удалениях

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Никита Евсеев (слева) и Александр Лазушин.
Фото ХК «Ак Барс»
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Серия перемещается во Владивосток.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Берлев — 3, 14:03 — 0:1. Сафонов — 2 (Воронков, Петров), 27:35 — 1:1. Шипачев — 1 (Кагарлицкий), 53:47 — 2:1.
Вратари: Билялов — Серебряков (57:20).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (16+10+10) — 23 (9+9+5).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
18 марта. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей.
Счет в серии: 2-0.

«Ак Барс» дважды выиграл в Казани у «Адмирала» — казалось бы, закономерный итог домашних матчей фаворита против андердога. Вот только сложно было ожидать, что главной темой после этих игр станет судейство. Во втором матче хоккеистов «Адмирала» удалили всего дважды — в отличие от первого, когда гости получили 14 минут штрафного времени. Но оба удаления вызвали вопросы, а второе оказалось роковым для команды Леонида Тамбиева.

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В начале второго периода капитан «Адмирала» Либор Шулак ударил по лицу Александра Радулова — разве не две минуты? Но арбитры упустили, что клюшка Шулака полетела вверх после того, как ее подбил сам Радулов. В аналогичной ситуации в серии первого раунда против «Нефтехимика» арбитры отменили двойной малый штраф нападающему казанцев Илье Сафонову. Здесь же они видеопросмотра почему-то не попросили.

Победную шайбу казанцы формально забросили в равных составах, но по факту в этот момент скамейка штрафников только открывалась для Николая Чебыкина. Он ударил Никиту Лямкина в чужой зоне по рукам, и защитник «Ак Барса» отчетливо показал это. На первый взгляд, Лямкин очевидно приукрасил, но как удалось узнать после матча, игрок «Адмирала» действительно нанес болезненный удар. Вот только удаляют ли в такой ситуации при равном счете в плей-офф?

Впрочем, и удаление защитника «Ак Барса» Василия Токранова получилось неоднозначным.

В первом матче у «Адмирала» было намного больше причин быть недовольными судейством. Арбитры не заметили очевидный фол Дмитрия Кагарлицкого, после чего в ответной атаке удалили игрока «Адмирала» и оставили гостей втроем. А в третьем периоде оставили безнаказанным удар Кирилла Адамчука в голову Даниила Гутика.

Только не нужно глупых разговоров про подкуп — в КХЛ это невозможно. А вот домашним судейство в Казани назвать вполне можно. Удаления и решили судьбу обоих матчей — четыре гола из пяти «Адмирал» пропустил в меньшинстве. Чтобы вернуться в серию во Владивостоке, приморцам нужно исключить зацепы и толчки из своей игры.

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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