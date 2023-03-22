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Сегодня, 16:20

За зрительские симпатии победу не дают. Сказка «Адмирала» близка к грустному концу

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
22 марта. «Адмирал» — «Ак Барс» — 1:2 ОТ.
Фото ХК «Адмирал»
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«Нижнетагильская АЭС» Радулов принес «Ак Барсу» победу в овертайме.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Семенов — 1 (Панюков), 5:13 — 0:1. Шулак — 2 (Криштоф), 35:10 — 1:1. Радулов — 6, 65:47 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Билялов.
Штраф: 6- 6.
Броски: 20 (4+10+6+0) — 28 (7+7+11+3).
Судьи: Морозов, Оленин.
22 марта. Владивосток. «Фетисов Арена».
Счет в серии: 1-3.

Во втором гостевом матче серии с «Адмиралом» «Ак Барсу» удалось сделать то, что он не смог провернуть двумя днями ранее — забить быстрый гол и попытаться заставить хозяев раскрываться с самого начала. Уже на шестой минуте казанцы грамотно задушили «моряков» на выходе из зоны, выгрызли шайбу в борьбе у борта, соорудили выход «2 в 1», а Кирилл Панюков и Кирилл Семенов в две передачи отыграли Колби Уильямса и вполне заслуженно открыли счет в матче. Впрочем, владивостокцы тылы не оголили и начали терпеливо ждать моменты, будто успокоив самих себя и превратив на пару с соперником хоккей в не самое смотрибельное зрелище. А окончательно усыпило игру практически идеальное судейство, контрастировавшее с матчами в Казани.

Во втором периоде рваный темп, который задали команды с самого начала, никуда не делся. Казанцы куда чаще владели шайбой, но не так часто бросали по воротам Никиты Серебрякова. И тут надо отдать должное обороне дальневосточников, которая привычно наглухо перекрывала центр и оттесняла соперника на периметр, заставляя наносить выстрелы с безопасных дистанций. С другой стороны, «Ак Барс» не ставил для нее каких-то архисложных задач, а уже к середине матча перешел на режим энергосбережения. Но мы-то помним, что случилось в первом раунде с другой командой в зеленых цветах, которая пыталась сыграть в столице Приморья на удержание.

&laquo;Адмирал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Опасный момент у&nbsp;ворот гостей. Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»

Долгое время было совершенно непонятно, за счет чего дальневосточники, которые практически не нагружали Тимура Билялова, собираются сравнивать счет. Однако, как это часто бывает, команде Тамбиева хватило одного выпада, чтобы размочить голкипера «Ак Барса».

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Выстояв в меньшинстве, «Адмирал» на 35-й минуте развернул одну из своих немногих позиционных атак в матче и наконец ответил голом Либора Шулака, который здорово воспользовался трафиком на пятачке и зарядил с кистей в дальнюю девятку. Впрочем, за эту шайбу чех совершенно точно должен благодарить Николая Чебыкина. Посмотрите, как вовремя 39-й номер хозяев привез на пятак Артема Лукоянова и устроил Билялову заслон сразу из трех собственных игроков.

Учитывая статус ключевого матча серии, рассчитывать на чуть более открытый хоккей в третьем периоде было максимально наивно. Поэтому многомиллионные «заборы», которые ставили казанцы на своей синей линии, смотрелись пусть чересчур трусливо, но довольно логично и вполне в духе Билялетдинова. Чуть раззадорило игру подаренное Ильей Сафоновым на 49-й минуте большинство «Адмирала», после которого в обороне «Ак Барса» все чаще стали появляться свободные зоны. Только в итоге оно никак не помогло «морякам». И, в отличие от позавчерашнего матча, сегодняшний овертайм не стал чем-то неожиданным.

Если хозяева до сегодняшнего дня в этом плей-офф не проигрывали в дополнительных двадцатиминутках, то гости, напротив, еще ни разу не выигрывали за пределами основного времени. Однако в конце концов печальную тенденцию для татарстанцев прервал их капитан Александр Радулов, который спокойно накатил на глубины и не дал пропасть передаче из-за ворот от Дмитрия Воронкова. А ведь кто-то из игроков «Ак Барса» и заслужил гол сегодня, то это «нижнетагильская АЭС» на коньках, которая весь матч грызлась у бортов, блокировала броски и постоянно провоцировала игроков «Адмирала» под свист трибун.

Заслужил ли «Ак Барс» при таком осторожном хоккее 3-1 в серии — большой вопрос. Только как бы ни был местами симпатичен «Адмирал» в атаке, за зрительские симпатии победу в плей-офф не дают. После второго матча в Казани Леонид Тамбиев обещал болельщикам проход в третий раунд со счетом 4-3. И уже послезавтра в столице Татарстана у него будет, возможно, последний шанс доказать, что его слова не были обычной бравадой.

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Следующий и, возможно, заключительный матч серии соперники проведут в Казани 24 марта. Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Ак Барс» безоговорочным фаворитом встречи. На победу Радулова и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 1.47, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех «Адмирала» — за еще более крупные 6.40 (11%).

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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