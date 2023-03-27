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Сегодня, 22:10

Гол-шедевр спас «Локомотив»! В серии с ЦСКА будет седьмой матч

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игровой момент матча «Локомотив» — ЦСКА.
Фото пресс-служба ХК ЦСКА
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Ярославцы вернутся в Москву.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Коршков), 3:00 — 1:0. Мамин — 5 (Провольнев, Сергеев), 8:08 — 1:1. Полунин — 3, 44:06 — 2:1.
Вратари: Исаев — Рейдеборн (58:34).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 17 (8+5+4) — 34 (11+14+9).
Судьи: Бирин, Оленин.
27 марта. Ярославль. Арена-2000. 7364 зрителя.
Счет в серии: 3-3.

ЦСКА выиграл все матчи в серии с «Локомотивом», нанеся меньше бросков, чем соперник. Один раз — 17, дважды — по 13 бросков за игру. Ярославцы играли активнее, но уступали. Впереди команде Игоря Никитина не хватало реализации, а в обороне в самый важный момент ярославцы допускали глупые ошибки.

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В шестом матче, который мог стать последним, «Локомотив» решил сыграть от обороны. Это выглядело логичным, после того как ярославцы открыли счет в самом начале встречи. Вернувшийся в состав Егор Коршков поборолся за воротами, отобрал шайбу у Константина Окулова и нашел передачей на пятаке Егора Аверина. Ветеран «Локомотива» забил первый гол в плей-офф за три года.

Ответ ЦСКА не заставил долго ждать. Максим Мамин обработал шайбу после броска Провольнева и забросил свою четвертую шайбу в серии.

Армейцы выглядели мощнее впереди — порой только блистательный Даниил Исаев спасал «Локомотив». Молодой воспитанник клуба по ходу сезона вытеснил с позиции основного вратаря более опытного Ивана Бочарова и в плей-офф не дает оснований сомневаться в своем высоком уровне.

«Локомотив» известен своей ставкой на собственных воспитанников, которым продолжают доверять и после не самых удачных отрезков. Александр Полунин за пять первых матчей серии не набрал ни одного очка, но его игровое время осталось прежним. Полунин в начале третьего периода прорвался к воротам ЦСКА и забил гол, который оказался решающим.

Теперь победитель серии определится в седьмом матче в Москве 29 марта. Но одним из победителей точно можно назвать СКА, который уже несколько дней спокойно готовится к финалу Западной конференции.

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ЦСКА проведет в плей-офф вторую семиматчевую серию подряд — в первом раунде армейцы прошли «Северсталь». Получится ли у команды Сергея Федорова снова собраться в решающий момент? На победу красно-синих в заключительном матче можно поставить за коэффициент 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. А успех «Локомотива» доступен за 2.25 (40%).

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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