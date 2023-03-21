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Сегодня, 22:20

«Локомотив» прорвало. Самая скучная пара плей-офф выдала огненный хоккей

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты «Локомотива» радуются победе над ЦСКА.
Фото пресс-служба ХК ЦСКА
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Ярославцы отыграли один матч в серии и благодаря крупной победе сделали заявку на ее перелом.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Голы: Чехович — 1 (бол., Каюмов, Сергеев), 1:28 — 1:0. Мамин — 3 (бол., Каменев, Слепышев), 8:12 — 1:1. Чехович — 2 (Марченко, Красковский), 10:21 — 2:1. Рафиков — 3 (Никулин, Иванов), 23:37 — 3:1. Окулов — 1 (Плотников), 25:25 — 3:2. Чехович — 3 (Шалунов, Сергеев), 37:22 — 4:2. Елесин — 1 (Тесанов), 38:04 — 5:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Марченко), 57:39 — 6:2.
Вратари: Исаев (55:43 — 56:18) — Рейдеборн (Шарыченков, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (7+14+12) — 28 (12+8+8).
Судьи: Гамалей, Гашилов.
21 марта. Ярославль. «Арена-2000». 7505 зрителей.
Счет в серии 1-2

Было бы в высшей степени странно, если бы Игорь Никитин и его команда сдались после неудачного старта серии против ЦСКА в Москве. Ярославцы выглядели не настолько плохо, чтобы их списывать со счетов раньше времени. Главная проблема очевидна уже не первый год — это психология хоккеистов «Локомотива» по сравнению с титулованным соперником.

Летом во время турнира в Сочи нам с коллегой Шевченко защитник СКА Игорь Ожиганов подробно рассказывал о разнице между «играть» и «выигрывать». Победная ментальность закладывается именно в топ-клубах, в которых всегда стоит задача только побеждать. Даже поражения в контрольных матчах там воспринимают очень серьезно и устраивают разбор полетов.

Никитин второй год пытается привить такое же отношение к делу в Ярославле. Получается далеко не все. Но в третьем матче серии «Локомотив» показал себя как команда, которая не просто хочет победить, но и знает, как это делать.

Нападающий Иван Чехович, за которого железнодорожники в прошлом мае отдали «Торпедо» полцарства, выдал свой лучший матч в сезоне. Сделать хет-трик в такой момент — очень весомое достижение. Вероятно, это самый яркий момент в карьере форварда.

ЦСКА, в отличие от московских матчей, мало в чем уступал «Локомотиву», если отталкиваться от ключевых показателей: контроля шайбы, количества бросков и голевых моментов. Армейцы не падали духом после пропущенных голов и пытались устроить погоню.

Однако провальная концовка второго периода, когда «Локомотив» дважды забил, не позволила гостям рассчитывать на спасение. Вратарь Рейдеборн по-прежнему нестабилен и не способен на одинаково хорошем уровне проводить в плей-офф несколько игр подряд. После второго периода неоднозначного шведа при счете 5:2 заменили на Шарыченкова, но ярославский поезд давно ушел, и догнать его нельзя было даже на сверхзвуковом самолете. «Локомотив» уверенно довел матч до победы, забил еще раз и убедил всех в том, что серия как минимум затянется. С таким качеством игры можно рассчитывать даже на перелом.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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