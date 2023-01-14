«Нужны мужики». «Сочи» наконец прервал кошмарную серию поражений — а к «Магнитке» огромные вопросы

«Металлург» проиграл семь из девяти последних матчей — и непонятно, как команда планирует выходить из кризиса.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бабенко — 3 (Мичков), 17:28 — 1:0. Хабаров — 1 (Керран), 30:48 — 1:1. Николаев — 9 (Попов, Гараев), 33:55 — 2:1. Маклюков — 3 (Яковлев, Лайпсик), 38:05 — 2:2. Попов — 8 (бол., Морроу, Николаев), 49:32 — 3:2.

Вратари: Третьяк — Паскуале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (12+8+6) — 38 (11+11+16).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

14 января. Сочи. ДС "Большой".

Команда, которая проиграла 21 матч подряд, — идеальный соперник, чтобы перевернуть неприятную серию. «Металлург» отправился на выезд после двух болезненных поражений от «Салавата Юлаева» и «Адмирала». «Нужны мужики» — этой фразой наставник «Магнитки» Илья Воробьев подытожил матч с «Моряками» на пресс-конференции. Последние недели «сталевары» разочаровывали своей игрой.

Парадокс: летом уральцы почти полностью сохранили серебряный состав, но конспекты с победными схемами словно вывез из Магнитогорска покинувший команду тренер Марк Френч. Отсутствие цельного игрового рисунка, трусливый план на матч с откатом после одной-двух заброшенных шайб, слабые спецбригады — перечислять проблемы «Металлурга» можно долго. И, собственно, сделать из 20 игроков банду мужиков — как раз задача тренерского штаба. Воробьев переложил ответственность на игроков, но, по мне, зависимость здесь обратная.

«Сочи» тоже живет несладко. Южане по ходу регулярки вынужденно уволили главного тренера. Сменивший Андрея Назарова Сергей Светлов не придумал, как с составом уровня ВХЛ цепляться за зону плей-офф. Сомневаюсь, что это сделал бы другой тренер. Будь то Воробьев, Знарок или Квартальнов. Возможно, тот же импульсивный Назаров не допустил бы серию из 21 поражения, но кардинально положение дел бы не улучшилось. Южане обновили антирекорд чемпионатов России, который принадлежал СКА. Армейцы уступили в 20 матчах подряд в далеком сезоне-2000/01.

Сергей Светлов. ХК «Сочи»

«Сочи» не видать спокойной жизни при действующей оргструктуре. По ходу регулярки СКА выменял нескольких лидеров, лишив клуб игроков, способных делать разницу на уровне КХЛ. Речь о Глотове, Зоркине, Алтыбармакяне и Попугаеве. Армейцы (хотя уместнее употреблять слово в единственном числе) готовы в любой момент до дедлайна выдернуть любого приглянувшегося игрока. В «Сочи» это понимают. Чтобы клуб получил суверенитет, должно произойти слишком много событий планетарного масштаба.

Рано или поздно кошмарная серия «Сочи» прервалась бы. И неудивительно, что это произошло в матче с кризисной «Магниткой». Которая сама — до южного выезда — проиграла шесть из восьми матчей. По первому периоду не было понятно, какая команда вышла на игру с серией из 21 поражения. «Сочи» превосходил соперников в движении и нацеленности на ворота. Не чувствовалось запредельного настроя от магнитогорцев, которым пора взяться за ум и исправлять ситуацию. Обозлившиеся хозяева могли забросить больше одной шайбы, если бы не чудеса Эдварда Паскуале в воротах «Металлурга». Отличился только Егор Бабенко, которому создал момент Матвей Мичков.

«Металлург» вернулся в игру и дважды забил во втором периоде. Правда, повести в счете уральцам так и не удалось. «Сочи» эпизодами пришлось нелегко: защитники терпели, вратарь Максим Третьяк выручал после бросков из убойных позиций. Пару раз за голкипера вступился каркас ворот. В ключевой момент шикарное (по именам) нападение «Магнитки» потухло. Никакой бразильской игры. Преимущество гостей по броскам только улучшило статистику Третьяка. Когда пришло время бросить все силы в атаку, «Магнитка» действовала прямолинейно и не смогла перевернуть матч. Впрочем, это уже классический сценарий для текущего сезона.

«Металлург» провалил — надо называть вещи своими именами — очередную игру. Не было заметно настроя исправиться за прошлые проигрыши и тактической гибкости, которая отсутствовала и в прошлых матчах. Тренерский штаб «Сочи», напротив, грамотно разобрал соперника, вносил коррективы по ходу игры, а в концовке действовал по счету. Воробьев никогда прежде не побеждал команды Светлова. Два раза наставник «Магнитки» проигрывал, когда его соперник рулил «Адмиралом», еще один, когда он возглавлял «Амур». Сегодня список пополнил «Сочи», который прервал затянувшуюся серию неудач.

Положение южан не улучшится после победы над «Металлургом». А «Магнитке» же пора задуматься о том, как нормализовать игру перед решающим отрезком сезона. Команда продолжает деградировать и теряет очки в матчах с аутсайдерами, чей состав подходит для ВХЛ. До старта плей-офф остается полтора месяца. Дозаявки и обмены хоккеистов уже не провернешь. Зато доступны рокировки в тренерском штабе, который явно нуждается в обновлении. «Металлургу» не хватает свежих идей и игровой смелости. Не пора ли руководству клуба спросить с тренеров, есть ли на мостике мужики?