Каменский: «Без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал слова главы Международной федерации хоккея (ИИФХ) Люка Тардифа, заявившего, что организация должна держаться подальше от политики.

«Естественно, спорт всегда был вне политики и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными. На нас ходят болельщики. Россия — лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. По этой причине сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.