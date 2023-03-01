Бобровский установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей.

Бобровский отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1) и одержал 354-ю победу за карьеру в лиге.

34-летний игрок вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории НХЛ, превзойдя достижение Евгения Набокова (353). Бобровский сыграл 631 матч в лиге, в то время как Набокову для 353 побед понадобилось 697 матчей.

В топ-5 по этому показателю также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 580) и Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 257 в 410).