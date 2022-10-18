Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение в овертайме «Монреалю» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский хоккеист отметился дублем, а команда проиграла первый матч в текущем сезоне НХЛ.

«Я чувствую себя хорошо. Впереди длинный сезон. Сегодня у нас было тяжелое поражение, но команда продолжает работать. Каждый день мы будем играть лучше... Я уверен в команде», — приводит слова Малкина Twitter-аккаунт клуба.

На данный момент на счету 36-летнего форварда 4 (3+1) очка в трех играх сезона в составе команды. Ранее стало известно, что Малкин будет жертвовать детям по 710 долларов за каждое набранное очко в сезоне.

В следующем матче «Питтсбург» 21 октября встретится с «Лос-Анджелесом».