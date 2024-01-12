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НХЛ

Сегодня, 10:58

Гашек обвинил НХЛ в полном провале из-за выступления российских хоккеистов

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за выступления в лиге российских хоккеистов.

«Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несет ответственность за жизни украинцев и россиян и должна заплатить за это», — написал Гашек в соцсетях.

Доминик Гашек. «Ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях». Гашек снова атакует Россию

Гашек играл за московский «Спартак» в 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.

Доминик Гашек
НХЛ
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