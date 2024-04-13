Кузьменко узнал, что оформил хет-трик в матче с «Анахаймом», только после игры

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко в интервью после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:3) поделился впечатлениями от своего хет-трика.

— Андрей Кузьменко, второй хет-трик в карьере, 21 гол в сезоне и два гола сегодня в большинстве...

— Один вопрос — у меня хет-трик?

— Второй в карьере!

— Нет, мне кажется, Кадри...

— Возможно, гол переписали.

— Не знаю, для меня не имеет значения, кто забил, ха-ха-ха.

Для 28-летнего россиянина это второй хет-трик в НХЛ и первый за «Флэймз».

В текущем сезоне Кузьменко провел 69 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка. Россиянин по ходу сезона был обменян из «Ванкувера».