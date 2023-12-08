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Сегодня, 01:24

Овечкин рассказал, кто мог бы сыграть его в фильме

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба «Вашингтона» провела опрос среди игроков, кто мог бы сыграть их в фильме.

Российский нападающий Александр Овечкин в шутливой форме ответил: «Лучший кандидат, чтобы сыграть меня в фильме, должен быть крупным парнем. Думаю, Том Уилсон должен сделать это».

Словацкий защитник Мартин Фехервари выбрал Овечкина: «Наверное, я выберу Ови».

Канадский нападающий Том Уилсон сделал ставку на актеров: «Думаю, было бы здорово, если бы это сделал один из братьев Хемсворд. Потому что они снимаются в экшенах. У них есть всего понемногу».

Российский форвард Евгений Кузнецов отказался называть конкретных людей: «Я не знаю, это не важно... если он забавный и красавчик».

Александр Овечкин. «Вашингтон» проведет аукцион, деньги с которого направят на строительство катка имени Овечкина
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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