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НХЛ

Сегодня, 22:45

«Торонто» и главный тренер Киф намерены обсудить подписание нового контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф может продолжить работу на своем посту, сообщает TSN.

По данным источника, новый генеральный менеджер команды Брэд Треливинг и тренер в ближайшее время обсудят подписание нового контракта. На данный момент у Кифа нет соглашения на следующий сезон.

Информируется, что Треливинг и Киф совместно занимаются поиском помощника в штаб после того, как Спенсер Карбери возглавил «Вашингтон».

42-летний специалист тренирует «Торонто» с ноября 2019 года. В прошедшем сезоне клуб обыграл «Тампу» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли. Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» проиграли «Флориде» (1-4 ).

НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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