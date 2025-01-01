«Вегас» дома проиграл «Монреалю»

«Вегас» на своем льду потерпел поражение от «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В первом периоде Зак Уайтклауд и Ноа Хэнифин забили голы «Голден Найтс». «Канадиенс» отыграли одну шайбу во второй двадцатиминутке, а в третьей — вырвали победу. Заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Эмиль Хейнеман и Кирби Дак.

«Вегас» с 53 очками в 37 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 37 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Монреаль» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Уайтклауд — 2 (Гертл, Колесар), 2:23 — 1:0. Хэнифин — 6, 19:48 — 2:0. Кофилд — 19 (Сузуки, Слафковски), 37:27 — 2:1. Хейнеман — 9 (Савар), 47:58 — 2:2. Дак — 5 (Андерсон), 50:09 — 2:3.

Вратари: Хилл — Монтембо.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 29 (8+8+13) — 22 (9+5+8).

Наши: Дорофеев (18.00/1/0) — -.

31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17925 зрителей.