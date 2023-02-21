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Сегодня, 18:15

Бобровский — в шаге от вечного рекорда Набокова

Кирилл Бурдаков
Статистик
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Флориды» — на первом месте по победам среди россиян.

В матче против «Анахайма» Сергей Бобровский одержал 353-ю победу в 629 матчах НХЛ и повторил российский вратарский рекорд. Голкипер «Флориды» сравнялся с Евгением Набоковым, который провел на 68 игр больше. В тройку лидеров входит также рекордсмен по матчам Николай Хабибулин, на счету которого 333 победы.

Российские вратари, Российские вратари, которые выиграли больше 20 матчей в НХЛ. Фото "СЭ"

В общем вратарском зачете НХЛ Бобровский делит 23-е место с Набоковым и канадцем Роги Вашоном. Зато по числу побед в XXI веке занимает девятое место, отставая от замыкающего топ-5 американца Райана Миллера на 38 успешных матчей. Рекорд века удерживает Марк-Андре Флери, который выиграл 536 из 973 своих встреч, что является третьим результатом в истории. Чаще голкипера «Миннесоты» побеждали Мартин Бродер и Патрик Руа.

Лидеры НХЛ по победам в XXI веке. Фото "СЭ"

Среди действующих вратарей Бобровский располагается на четвертой позиции, уступая помимо Флери Джонатану Куику и Кэри Прайсу. Причем уже в этом сезоне Сергей наверняка обгонит восстанавливающегося от травмы голкипера «Монреаля» и выйдет на третье место. Десятым в списке, кстати, значится Семен Варламов, 11-м — Андрей Василевский, который пока что уступает своему сменщику Брайану Эллиотту.

Лидеры по победам в НХЛ среди действующих вратарей. Фото "СЭ"
Евгений Набоков
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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