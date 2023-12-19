Карпухин рассказал, что испытывает гордость от выступлений в сборной России

Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился впечатлениями от игры в сборной «Россия 25».

«Выступать в сборной России всегда престижно и почетно. Я испытываю гордость и хочу побеждать вместе со своей страной. В мае я уже ездил в сборную и примерно понимал, чего ожидать. Многих ребят знал, так что этот вызов дался мне легче в плане быта. Я знал, куда еду. Из нового узнал какие-то детали, здесь работа построена немного по-другому. Не могу сказать, что по сравнению с клубом работа кардинально отличается. Плюс-минус все то же самое. Какие впечатления от работы с Романом Ротенбергом и его тренерским штабом? В сборной России квалифицированный тренерский штаб. К каждому можно обратиться, все подскажут. Можно что-то спросить и у ребят, которые дольше играют в сборной. Все друг другу идут навстречу», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, который проходил с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.